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Новости погоды

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Холодный фронт в Подмосковье отметился дождями

ИА "Метеоновости" / 10:37 Среда, 8 августа

  Накануне к столичному региону подошел холодный атмосферный фронт, а вместе с ним и зона дождей. Первыми на его пути оказались северо-западные районы Московской области. Небольшие дожди, количеством до 1 мм отмечались по все территории столичного регионе. Но больше всего осадков досталось Волоколамску, где выпало 4 мм. По мере продвижения фронта, зона осадков охватывала новые районы. И в Черустях выпало до 4 мм. В ночь на 8 августа дожди до 3 мм прошли в Новом Иерусалиме, до 4 мм в Дмитрове, Черустях, Павловском Посаде и Электростали.

Атмосферный фронт, под натиском наступающего с запада антициклона, "провалился" к югу. И сегодня с ростом атмосферного давления, сколько-нибудь существенных осадков не ожидается, температура воздуха вполне комфортная, 21..23, но ветрено, северо-западный умеренный ветер, местами с порывами до 15 м/с. / meteonovosti.ru /
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