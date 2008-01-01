|
|
|
Новости погоды
Едем отдыхать в Крым!
ИА "Метеоновости" / 10:02 Среда, 8 августа
Сезон отпусков продолжается, и все чаще россияне выбирают местом отдыха полуостров Крым. В предстоящие дни и до конца текущей недели погода не помешает насладиться отдыхом и будет по-настоящему летней.
Сегодня и в предстоящий четверг, 8-9 августа, местами не исключены короткие дожди с грозами, но они будут локальными и значительного дискомфорта не внесут. Воздух днем будет прогреваться до 28:33 градусов.
В пятницу и выходные дни усилится влияние западного антициклона, и вероятность осадков снизится до минимума, правда будет довольно ветрено - в порывах местами возможно усиление ветра до 15 м/с. Жара на пару градусов снизится и станет более комфортно - днем ожидается 25..30 градусов.
Температура воды в Черном море у берегов Крыма +26..+27 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.