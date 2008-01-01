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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:47 Среда, 8 августа



С ростом атмосферного давления усилится влияние антициклона с запада. При переменной облачности в столице существенных осадков не ожидается, местами небольшой дождь возможен лишь в восточной части Подмосковья. Максимальная температура воздуха в столице составит 21..23 градуса, по области 18..23. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с, не исключены отдельные порывы до 15 м/с. Атмосферное давление подрастет к середине дня до отметки 749 мм рт. ст., что станет уже чуть выше нормального. Относительная влажность воздуха 40-50%.



В целом в Московском регионе установится комфортная и благоприятная для большинства людей погода. Спадет аномальная жара, которая удерживалась все предыдущие дни, содержание кислорода в воздухе будет в пределах нормы. При установлении комфортной погоды большинство метеозависимых людей отмечают улучшение общего состояния и самочувствия, настроения, повышение умственной и физической активности. Лица, страдающие хронической кислородной недостаточностью, с нарушенными механизмами термоадаптации также будут чувствовать себя гораздо лучше. Нагрузочным фактором в этот день будет лишь интенсивный рост атмосферного давления, который в совокупности с неустойчивым геомагнитным фоном может стать причиной недомогания у метеозависимых людей с сосудистыми патологиями. В группе риска, в первую очередь, гипертоники и гипотоники, лица с вегето-сосудистой дистонией, страдающие ишемической болезнью сердца, перенесшие сосудистые катастрофы. У этой категории людей возможны головные боли и приступы мигрени, скачки артериального давления. / meteonovosti.ru /



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