Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
8 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:47 Среда, 8 августа

  С ростом атмосферного давления усилится влияние антициклона с запада. При переменной облачности в столице существенных осадков не ожидается, местами небольшой дождь возможен лишь в восточной части Подмосковья. Максимальная температура воздуха в столице составит 21..23 градуса, по области 18..23. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с, не исключены отдельные порывы до 15 м/с. Атмосферное давление подрастет к середине дня до отметки 749 мм рт. ст., что станет уже чуть выше нормального. Относительная влажность воздуха 40-50%.

В целом в Московском регионе установится комфортная и благоприятная для большинства людей погода. Спадет аномальная жара, которая удерживалась все предыдущие дни, содержание кислорода в воздухе будет в пределах нормы. При установлении комфортной погоды большинство метеозависимых людей отмечают улучшение общего состояния и самочувствия, настроения, повышение умственной и физической активности. Лица, страдающие хронической кислородной недостаточностью, с нарушенными механизмами термоадаптации также будут чувствовать себя гораздо лучше. Нагрузочным фактором в этот день будет лишь интенсивный рост атмосферного давления, который в совокупности с неустойчивым геомагнитным фоном может стать причиной недомогания у метеозависимых людей с сосудистыми патологиями. В группе риска, в первую очередь, гипертоники и гипотоники, лица с вегето-сосудистой дистонией, страдающие ишемической болезнью сердца, перенесшие сосудистые катастрофы. У этой категории людей возможны головные боли и приступы мигрени, скачки артериального давления. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+14
Ср.
8 авг.
+23
Чт.
9 авг.
+24
Пт.
10 авг.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Пеория		 -3
Блумфонтейн

некомфортное место: Маастрихт
комфортное место: Волноваха

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100