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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:42 Вторник, 7 августа
Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 18..20 градусв, по области 17..20 Ветер северо-западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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