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Новости погоды

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В Иркутской области кратковременные заморозки

ИА "Метеоновости" / 13:28 Вторник, 7 августа

  Предстоящей ночью, 8 августа, в северной половине Иркутской области с усилением влияния обширного сибирского антициклона и проникновением из верхних слоев атмосферы холодных воздушных масс ожидается интенсивное выхолаживание воздуха.

Минимальная температура при прояснениях прогнозируется в пределах 2..7 градусов, местами воздух остынет до заморозков интенсивностью -1..-2 градуса.

Период такой погоды с возможными заморозками в ночные часы будет кратковременным и уже в четверг 9 августа их вероятность снизится до минимума. Антициклон сохранит свое влияние, но ветер сменит направление и в регион начнет поступать уже более прогретая воздушная масса. / meteonovosti.ru /
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