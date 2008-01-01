

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Иркутской области кратковременные заморозки



ИА "Метеоновости" / 13:28 Вторник, 7 августа



Предстоящей ночью, 8 августа, в северной половине Иркутской области с усилением влияния обширного сибирского антициклона и проникновением из верхних слоев атмосферы холодных воздушных масс ожидается интенсивное выхолаживание воздуха.



Минимальная температура при прояснениях прогнозируется в пределах 2..7 градусов, местами воздух остынет до заморозков интенсивностью -1..-2 градуса.



Период такой погоды с возможными заморозками в ночные часы будет кратковременным и уже в четверг 9 августа их вероятность снизится до минимума. Антициклон сохранит свое влияние, но ветер сменит направление и в регион начнет поступать уже более прогретая воздушная масса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



