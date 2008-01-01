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Жара в Западной Европе не ослабевает



ИА "Метеоновости" / 13:19 Вторник, 7 августа







Очень жарко во Франции - от 30..32 в северной половине до 35..38 в юной части страны. Накануне, 6 августа, в Бордо установлен новый температурный рекорд, который составил 37,3 градуса, превысив на полтора градуса значение абсолютного максимума, продержавшегося 15 лет. До 32..36 градусов раскаляется воздух в Италии, Греции и на Балканах.



В предстоящие дни погода немного изменится - антициклон отступит на юг, а по северной половине Европейского континента протянутся атмосферные фронты, которые местами отметятся короткими грозовыми дождями и принесут долгожданное ослабление жары.



Уже завтра, 8 августа, на Британских островах комфортные 20..25 градусов. На Пиренеях градус жары после +40 снизится до 28..34 градусов, во Франции до 27..32.



А вот в Центральной и Южной Европе, к сожалению, период сильной жары продолжится, днем по-прежнему до 31..37 градусов. / meteonovosti.ru /



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