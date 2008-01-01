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Новости погоды
Рекордные дожди в Перми
ИА "Метеоновости" / 13:01 Вторник, 7 августа
За первую неделю августа в г. Пермь выпало 47 мм дождя или 62% месячной нормы осадков, причем наполнилась копилка осадков фактически за 2 суток - 3 и 6 августа.
В прошедший понедельник, 6 августа, количество выпавшей небесной влаги стало рекордным. За сутки налило 25 мм дождя, что на 3 мм больше рекордного значения, продержавшегося больше века, с 1894 года.
Август в Перми довольно часто бывает сырым. Текущий август еще покажет себя, но до абсолютного рекорда дотянется едва ли. Рекорд месяца останется за 2015 годом с месячной суммой осадков 231 мм. / meteonovosti.ru /
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