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Новости погоды

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Рекордные дожди в Перми

ИА "Метеоновости" / 13:01 Вторник, 7 августа

  За первую неделю августа в г. Пермь выпало 47 мм дождя или 62% месячной нормы осадков, причем наполнилась копилка осадков фактически за 2 суток - 3 и 6 августа.

В прошедший понедельник, 6 августа, количество выпавшей небесной влаги стало рекордным. За сутки налило 25 мм дождя, что на 3 мм больше рекордного значения, продержавшегося больше века, с 1894 года.

Август в Перми довольно часто бывает сырым. Текущий август еще покажет себя, но до абсолютного рекорда дотянется едва ли. Рекорд месяца останется за 2015 годом с месячной суммой осадков 231 мм. / meteonovosti.ru /
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