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Новости погоды
В Ставрополье и сильная жара, и сильные ливни
ИА "Метеоновости" / 12:43 Вторник, 7 августа
На юге Европейской части России из-за частой смены синоптической ситуации погода изобилует различными аномальными показателями.
В Ставропольском крае в течение нескольких ближайших дней прогнозируется сразу несколько опасных метеорологических явлений.
Сегодня днем 7 августа и в полуденные часы предстоящей среды, 8 августа, край будет находиться в жаркой воздушной массе, которую формируют восточные ветры, поставляющие раскаленный воздух из Средней Азии. В результате температура местами может повыситься до +40 градусов!
Во второй половине дня 8 августа Ставрополье окажется во власти активного атмосферного фронта, вытянувшегося вдоль Северо-Кавказского хребта. Фронтальный раздел обострится на фоне сильной жары и вечером 8 августа, с сохранением ночью и утром 9 августа прольется сильными ливневыми дождями, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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