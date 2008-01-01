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В Ставрополье и сильная жара, и сильные ливни



ИА "Метеоновости" / 12:43 Вторник, 7 августа



На юге Европейской части России из-за частой смены синоптической ситуации погода изобилует различными аномальными показателями.



В Ставропольском крае в течение нескольких ближайших дней прогнозируется сразу несколько опасных метеорологических явлений.



Сегодня днем 7 августа и в полуденные часы предстоящей среды, 8 августа, край будет находиться в жаркой воздушной массе, которую формируют восточные ветры, поставляющие раскаленный воздух из Средней Азии. В результате температура местами может повыситься до +40 градусов!



Во второй половине дня 8 августа Ставрополье окажется во власти активного атмосферного фронта, вытянувшегося вдоль Северо-Кавказского хребта. Фронтальный раздел обострится на фоне сильной жары и вечером 8 августа, с сохранением ночью и утром 9 августа прольется сильными ливневыми дождями, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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