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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 7 августа

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19..20 градусов, Северном 18..20 градусов, Северо-восточном 18..19 градусов, Восточном 18..19 градусов, Юго-восточном 19..20 градусов, Южном 18..21 градус, Юго-западном 19 градусов, Западном 18..20 градусов, Северо-западном 18..19 градусов.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 19 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 18..22 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
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местное
+19
Ср.
8 авг.
+23
Чт.
9 авг.
+24
Пт.
10 авг.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
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Ахваз		 -2
Потоси

некомфортное место: Эль-Насирия
комфортное место: Модесто

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