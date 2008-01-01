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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 7 августа



В 12 часов в Москве облачная погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19..20 градусов, Северном 18..20 градусов, Северо-восточном 18..19 градусов, Восточном 18..19 градусов, Юго-восточном 19..20 градусов, Южном 18..21 градус, Юго-западном 19 градусов, Западном 18..20 градусов, Северо-западном 18..19 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 19 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 18..22 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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