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Новости погоды
Активизация циклогенеза в тропиках Тихого океана
ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 7 августа
В начале августа в тропической зоне Тихого океана зафиксирована небывалая активизация циклогенеза - на сегодняшний день наблюдаются сразу 6 тропических возмущений. Два из них в западной части Тихого океана и целых 4 в восточной части.
Один из тропических циклонов в западной части океана SHAHSHAN угрожает японским островам, и может вызвать сильные дожди в центральной и северной части островов. Но дожди будут не продолжительными и уже в четверг 9 августа циклон заполнится
В восточной акватории Тихого океана наиболее мощный ураган HECTOR, который следует прямым курсом на Гавайские острова. Давление в центре урагана 938 мб и максимальное его развитие прогнозируется на 8 августа - скорость ветра в порывах по предварительным прогнозам может достигать аж 60-65 м/с! Сохранит свою активность ураган вплоть до конца текущей недели, скорость ветра постепенно будет ослабевать, но все равно останется значительной, около 40 м/с. / meteonovosti.ru /
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