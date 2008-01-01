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Новости погоды
Атлантический циклон существенно изменил погоду на ЕТР
ИА "Метеоновости" / 11:54 Вторник, 7 августа
Конец июля и первые дни августа на большей части Европейской России выдались жаркими с превышением температуры над климатической нормой на 5-7 градусов. В тоже время над Сибирью сформировался очаг холода, который блокировал проникновение циклонов с запада и нарушил характерный западно-восточный перенос воздушных масс.
В конце прошлой недели на север Европейской России сумел пробиться активный атлантический циклон, который внес значительные коррективы в погоду, разрушив сформировавшийся погодный "блок". С циклоном на Северо-запад ЕТР и в районы Русского Севера пришли дожди и прохлада. В течение последних 4 дней в большинстве областей идут дожди, местами сильные, сопровождаясь активной грозовой деятельностью. Только за последние сутки местами выпало до 47 мм небесной влаги, что составляет треть месячной нормы осадков.
В настоящее время циклон "покрывает" большую часть Европейской России и Урал, а его центр сместился в акваторию Баренцева моря. Дожди идут во многих областях, но наиболее интенсивными они по-прежнему остаются в северной половине Европейской России.
С постепенным отступлением вихря на восток, ветры над северной и центральной частью ЕТР сменили направление на северные румбы, поставляя более прохладный воздух с Арктики. Температурный режим заметно снизился, в дневные часы 15..22 градуса, а в Ненецком округе не выше 8..13 тепла.
Прохлада дошла уже и до центральных областей - прошедшей ночью центральный регион пересек холодный атмосферный фронт циклона, который и открыл доступ более свежему воздуху.
Такие изменения погоды имели положительный эффект. На фоне жары во многих районах наблюдалась высокая, и даже чрезвычайная пожарная опасность, которая благодаря дождям и понижению температуры снизилась до 1-2 класса.
Усилиями этого атлантического циклона над Европейской частью России и Сибирью восстановился западно-восточный перенос воздушных масс, характерный для нашего полушария. / meteonovosti.ru /
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