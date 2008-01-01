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На Урале жара сменится дождями и резким похолоданием



ИА "Метеоновости" / 11:07 Вторник, 7 августа



До конца текущей рабочей недели в Уральском регионе ожидается неустойчивая погода с колебаниями всех основных метеопараметров. Всему виной серия атмосферных фронтов, связанных с обширным циклоном, кружащим над севером Европейской России.



Сегодня, 7 августа, в теплом секторе циклона температура в регионе повысится до жарких 30-ти градусов, а из-за близости атмосферного фронта прошумят ливневые грозовые дожди, сопровождаясь местами шквалистым ветром до 15-18 м/с.



В среду, 8 августа, начнет сказываться влияние очередной фронтальной волны, на которой закрутится локальный вихрь. На Среднем Урале жара начнет спадать, днем ожидается 22..27, а вот на юге региона местами разогреет до 31..34. При этом интенсивность дождей усилится, и местами они могут быть сильными, сопровождаясь не только грозами и порывистым ветром до 15-20 м/с, но и даже градом.



В четверг и пятницу, 9-10 августа, большая часть Уральского региона останется во власти этого циклонического вихря, который продолжит генерировать дождевые облака, проливаясь дождями от небольших до сильных, и формировать грозовую активность. Прохождение холодного атмосферного фронта, который будет сопровождать циклон, значительно понизит температурный фон, и к пятнице в большинстве районов в дневные часы ожидается не выше 16:21 градуса. Среднесуточная температура окажется на 2-4 градуса ниже климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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