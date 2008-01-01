

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Приморье вернется жара



ИА "Метеоновости" / 10:08 Вторник, 7 августа



лето еще в разгаре и возврат жаркой погоды обычное для августа явление.



В предстоящие дни в Приморье вновь грядет повышение температуры, местами до жарких 30-ти градусных показателей. Завтра, 8 августа, в крае замечательная умеренно-теплая погода в основном без осадков и преобладающей температурой 19:25 градусов. Дожди пройдут лишь на крайнем юге вблизи волнового атмосферного фронта. Повышение температуры начнется в четверг, когда Приморье окажется в теплом секторе приамурского циклона. Благодаря адвекции теплого воздуха, столбики термометров повысятся днем 9 августа до 26:31 градуса, лишь на побережье по-прежнему 20..25.



До конца текущей недели синоптическая ситуация будет способствовать сохранению жаркой погоды. И хоть не обойдется без локальных коротких дождей и гроз, воздух в дневные часы будет прогреваться до 27:32 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



