Новости погоды
На севере Европейской России повеяло прохладой
ИА "Метеоновости" / 09:40 Вторник, 7 августа
На севере Европейской территории России погода в первой половине недели, из-за адвекции холодного арктического воздуха в тыл циклона, будет прохладной, температура примерно на 2-3 градуса окажется ниже климатических показателей.
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Сегодня, во вторник, 7 августа в Мурманской области температура воздуха днем составит всего 11:16 градусов. Хотя еще 1 августа в Приполярном Мурманске был превышен многолетний температурный рекорд, температура достигла 30,2 градусов.
В большинстве районов Архангельской области пройдет небольшой дождь, днем 15:20 градусов, при этом северо-западный ветер будет дуть местами с порывами 12-15 м/с. Ветрено будет и на западе Ненецкого округа, а температура у побережья не превысит 8 градусов тепла. Похолодание коснется и Вологодской области, где совсем недавно были летние температуры, а сейчас не выше +22 градусов, и дожди с грозами. / meteonovosti.ru /