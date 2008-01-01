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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:05 Вторник, 7 августа



Предстоящим днем Московский регион окажется на пути следования холодного атмосферного фронта с волнами.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 7 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные ливневые дожди, не исключены и грозы. Максимальная температура воздуха в столице составит 21..23 градуса, по области 18..23. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление немного подрастёт и к середине дня достигнет отметки 744 мм рт. ст.



В целом, характер погоды в столичном регионе изменится: температурно-влажностный режим станет более комфортный, что следует использовать для поддержания и улучшения состояния организма. Содержание кислорода в воздухе оптимальное. Такая погода благоприятна для всех без исключения и лишь на незначительные колебания атмосферного давления недомоганием могут отреагировать наиболее метеочувствительные люди с сосудистыми патологиями.



Геомагнитный фон 7 августа прогнозируется с отдельными возмущениями. / meteonovosti.ru /



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