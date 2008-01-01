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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 6 августа



Погоду в Москве и область будет определять южная окраина циклона. При переменной облачности по области местами соберется небольшой дождь. Температруа воздуха в Москве составит 22..24 градуса, по области 19..24. Ветер западный, 5-10 м/с / meteonovosti.ru /



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