Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:22 Понедельник, 6 августа
В 15 часов в Москве облачная погода с проянениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 25..27 градусов, Северном 24..28 градусов, Северо-восточном 25..26 градусов, Восточном 25..26 градусов, Юго-восточном 25..27 градусов, Южном 24..26 градусов, Юго-западном 26 градусов, Западном 25..26 градусов, Северо-западном 24..25 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 25..26 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 25..26 градусов. / meteonovosti.ru /