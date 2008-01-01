|
|
|
Новости погоды
В Лиссабоне температура выше +40!
ИА "Метеоновости" / 14:36 Понедельник, 6 августа
Со 2 по 5 августа в Лиссабоне держится рекордно сильная жара. Вот и в прошедшее воскресенье, 5 августа температура повысилась до 41,4 градуса, став новым значением абсолютного максимума для этого дня месяца. Жара принес южный циклон, который распространил тропический воздух на крайний запад Европейского континента. Но сильный зной в ближайшее время пойдет на спад. Ожидается прохождение через территорию Испании южного циклона. При этом Португалия остается со стороны более прохладного воздуха с Северной Атлантики. Температура днем будет более умеренной, 21:25 градусов. Ожидается переменная облачность, обойдется без дождей, ветер северной четверти будет сильным порывистым. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.