

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В центральных областях России жара спадет



ИА "Метеоновости" / 14:18 Понедельник, 6 августа



Накануне в теплом секторе циклона воздух в Центральном регионе прогрелся. Преобладающая температура воздуха была днем 25:31, лишь в Костромской области 17...24. Прошел сильный дождь в ряде областей под влиянием атмосферного фронта. Во Владимирской области выпало до 18 мм осадков, В Костромской области до 31 мм, Тверской области до 28 мм.



Жара в центральных областях спадает. Под влиянием атмосферного фронта 7 августа пройдут кратковременные дожди, днем с грозами и ветром 12-17 м/с. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Днем 19:26, на юго-востоке до 31. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



