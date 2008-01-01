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Новости погоды

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В центральных областях России жара спадет

ИА "Метеоновости" / 14:18 Понедельник, 6 августа

  Накануне в теплом секторе циклона воздух в Центральном регионе прогрелся. Преобладающая температура воздуха была днем 25:31, лишь в Костромской области 17...24. Прошел сильный дождь в ряде областей под влиянием атмосферного фронта. Во Владимирской области выпало до 18 мм осадков, В Костромской области до 31 мм, Тверской области до 28 мм.

Жара в центральных областях спадает. Под влиянием атмосферного фронта 7 августа пройдут кратковременные дожди, днем с грозами и ветром 12-17 м/с. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Днем 19:26, на юго-востоке до 31. / meteonovosti.ru /
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