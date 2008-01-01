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Новости погоды
Ливень в Москве, в районе Пресни!
ИА "Метеоновости" / 13:19 Понедельник, 6 августа
После 12 часов над Красной Пресней стала развиваться мощная кучевая облачность, и в 12часов 40 минут начался ливневой дождь. За 20 минут выпало 5,9 мм осадков. По улице текли ручьи. За время дождя температура воздуха в районе Красной Пресни понизилась на 5 градусов.
А к 13 часам небо прояснело, и только мокрый асфальт и сбитые дождем листья напоминали о кратковременном дожде. И температура вновь, при солнце, стала расти. / meteonovosti.ru /
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