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Ливень в Москве, в районе Пресни!



ИА "Метеоновости" / 13:19 Понедельник, 6 августа



После 12 часов над Красной Пресней стала развиваться мощная кучевая облачность, и в 12часов 40 минут начался ливневой дождь. За 20 минут выпало 5,9 мм осадков. По улице текли ручьи. За время дождя температура воздуха в районе Красной Пресни понизилась на 5 градусов.



А к 13 часам небо прояснело, и только мокрый асфальт и сбитые дождем листья напоминали о кратковременном дожде. И температура вновь, при солнце, стала расти. / meteonovosti.ru /



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