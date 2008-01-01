Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:58 Понедельник, 6 августа
В 12 часов в Москве облачная погода с проянениями, на северо-востоке слабый ливневой дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24..26 градусов, Северном 24..27 градусов, Северо-восточном 20..25 градусов, Восточном 24..25 градусов, Юго-восточном 25..27 градусов, Южном 24..26 градусов, Юго-западном 24 градуса, Западном 23..25 градусов, Северо-западном 25..26 градусов.
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В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 23..24 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 23..25 градусов. / meteonovosti.ru /