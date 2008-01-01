

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тайфуны на западе Тихого океана



ИА "Метеоновости" / 12:31 Понедельник, 6 августа



Тайфун "Джондари", 12-й по счету в этом году, вышел на сушу около 10.30 по местному времени в пятницу в районе Цзиньшань города Шанхай на востоке Китая, максимальная сила ветра вблизи центра депрессии составляла 9 баллов (23 метра в секунду), минимальное атмосферное давление в эпицентре 985 гектопаскалей (гПа). Об этом сообщила Центральная метеорологическая станция Китая.



Тайфун "Шаньшань" к 9 августа выйдет на центральный японский остров. Максимальная скорость ветра 27 м/с, порывы до 40 м/с. Циклон будет заполняться, давление в эпицентре циклона достигнет 980 гПа. Дальше он отвернет на северо-восток в открытую часть Тихого океана и к 11 августа может оказать влияние на крайний юг Камчатки и Северные Курилы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



