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Новости погоды

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В Москве лето продолжается

ИА "Метеоновости" / 12:04 Понедельник, 6 августа

  В начале недели погоду московского региона будет формировать атмосферный фронт циклона, который проходит по северу Европейской территории. А затем власть перейдет к антициклону.

В ночь на 7 августа столичный регион окажется во власти холодного атмосферного фронта, местами ожидается небольшой кратковременный дождь, температура понизится к утру до 16..18 градусов. Днем во вторник более облачно, есть вероятность кратковременного дождя, возможно с грозой. Максимальная температура в Москве 21..23 градуса и 18..23 по области.

8 августа в тыловой части циклона ночью температура понизится в Москве до 12..14 градусов, по области до 9..14 градусов. Днем за счет солнца воздух прогреется до 21..23 градусов в черте города и до 18..23 градусов в его окрестностях. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь,

Во второй половине недели начнет восстанавливаться влияние антициклона с юго-запада. Дождь при этом маловероятен. И будет постепенно теплеть.

В четверг, 9 августа ночью 12..14 градусов в Москве и 9..14 градусов по области, днем воздух прогреется до 23..25 градусов в столице и до 20..25 градусов в Подмосковье.

В конце рабочей недели температура ночная и дневная еще повысится на 2-3 градуса. Ночью ожидается от 11 до 16 градусов, днем температура в пределах 22..27 градусов.

Столь большой суточный ход температуры, то есть разница между ночной и дневной температурой, более 10 градусов, в августе не редкость. / meteonovosti.ru /
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