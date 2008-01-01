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В Москве прошли кратковременные дожди



ИА "Метеоновости" / 11:04 Понедельник, 6 августа



Накануне, 5 августа в Москве проявилось влияние фронта окклюзии. Во второй половине дня местами прошел кратковременный дождь. Количество осадков было в основном небольшим. На станции ВДНХ всего 0,3 мм. Местами на окраинах города осадков было выпало около 1 мм. Но больше всего небесной влаги досталось юго-западу Новой Москвы, 10 мм. Это существенный вклад в месячную сумму осадков. Ведь пока в начале августа, пока погоду определял солнечный и сухой антициклон, осадков выпало совсем мало. / meteonovosti.ru /



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