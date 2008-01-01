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На юге Сибири холодные ночи



ИА "Метеоновости" / 09:48 Понедельник, 6 августа



В Сибири в начале августа похолодало. 5 августа средняя суточная температура была на несколько градусов ниже климатической нормы, в Омской области и Ханты-Мансийском округе на 4-6 градусов. Прохладно было в центральных районах Красноярского края, на большей части Иркутской области и в Забайкалье. Да и на Урал стал проникать холод. Рекордами минимальной температуры отметились такие города, как Киренск. Здесь температура понизилась в ночь на 5 августа до 3,4 градусов, предыдущий раз самая холодная ночь была в 1942 году с температурным показателем 4,2 градуса. В Кургане воздух охладился до 4,5 градуса, тогда как предыдущий минимум был на 0,6 градуса выше и наблюдался в 1980 году.



К середине недели в Сибири должно потеплеть. Лишь на западе Новосибирской области, на севере центральных районов Красноярского края и в Эвенкии сохранится "холодная" погодная аномалия. А в ближайшую ночь, на 7 августа в центральных районах Красноярского края возможны местами заморозки до -1 градуса. В горах южных районов тоже низкие ночные температуры, всего 2..4 градуса тепла. / meteonovosti.ru /



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