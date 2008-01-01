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На Урале дожди с грозами и градом



ИА "Метеоновости" / 09:21 Понедельник, 6 августа



На Урале погода в начале недели меняется. На смену солнечному и теплому антициклону придут атмосферные фронты с запада. Они принесут 6 августа дожди от небольших до умеренных, в отдельных районах прогремят грозы. В Челябинской области грозовые ливни могут сопровождаться градом. При грозе ожидается порывистый ветер до 16 м/с, на Южном Урале 17-22 м/с. Но погода останется пока летней, днем 20..25 градусов, на Южном Урале до 28 градусов, а на юге Челябинской области жара, до 33 градусов. / meteonovosti.ru /



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