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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:58 Понедельник, 6 августа

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в юго-западной части циклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 25..27, по области 22..27 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.

Нагрузочными факторами в этот день будут пониженный фон атмосферного давления и неустойчивый геомагнитный фон, которые могут стать причиной головных и сердечных болей, головокружений, скачков артериального давления у метеозависимых людей с различными сердечно-сосудистыми патологиями. Продолжается сезон отпусков и многие проводят отпуск в других климатических регионах. Стоит отметить, что смена климата оказывает выраженное положительное влияние на многие звенья организма, улучшает самочувствие, укрепляет нервную и сосудистую систему, повышает сопротивляемость к болезням и нагрузкам. Однако, метеочувствительным людям следует знать, что акклиматизация при смене климата может стать нагрузочной и способствовать обострению болезней или ухудшению состояния. / meteonovosti.ru /
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