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Новости погоды

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В Поволжье жаркая погода с грозовыми ливнями

ИА "Метеоновости" / 13:46 Воскресенье, 5 августа

  Атмосферный фронт, который в субботу проходил Московский регион, приближается к берегам Волги. 6 августа там будут ливни с грозами и порывистым ветром. В Татарстане сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с.

Но погода останется жаркой. На Верхней Волге днем 23..28 градусов, в Кировской области 19..24 градуса, в республиках Поволжья жара, 25.. 30 градусов.

На Средней Волге дневная температура 25..30, местами по восточной половине территории до +35 градусов. / meteonovosti.ru /
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