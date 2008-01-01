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Новости погоды

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На севере Европейской России дождливо и прохладно

ИА "Метеоновости" / 13:41 Воскресенье, 5 августа

  По северу Европейской территории России намечается прохождение циклона. 6 августа в Карелии ожидается ливневый дождь и гроза. Кроме того, небольшие и умеренные дожди ожидаются и в других северных регионах. В Мурманской области, которая освобождается от влияния циклона дожди кратковременного характера. Погода будет ветреная. Порывы до 12-16 м/с. И уже прохладно, в мурманской и Архангельской областях, днем 11..18 градусов. в Коми не более 22 градусов. Лишь в Вологодской области еще летняя погода, днем 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
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