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Август в Казахстане прогнозируют аномально жарким



ИА "Метеоновости" / 13:27 Воскресенье, 5 августа



Согласно данным метеослужбы, очередная волна похолодания в Казахстане ожидается во второй половине второй декады и в первой половине третьей декады августа.



В итоге средняя за август температура воздуха ожидается близким многолетним значениям, за исключением юга и юго-запада республики, где температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус.



"Месячное количество осадков ожидается меньше нормы, лишь местами на западе, северо-западе, севере, северо-востоке, востоке и юго-востоке республики около нормы", - сообщили в Казгидромете.



В предстоящие трое суток холодный и влажный воздух, поступающий с районов Карского моря, обусловит ухудшение погодных условий: будут дожди с грозами, усиление ветра до 15-20 метров в секунду и понижение температуры воздуха: на северо-западе, севере, востоке и в центре ночью 7... 15 тепла, днем 20... 33 тепла; на юге и юго-востоке ночью 12... 22 тепла, днем до 27... 35 тепла.



На западе республики антициклон обусловит теплую без осадков погоду, где температура воздуха ночью будет 12... 20 тепла, днем 27... 35 тепла. Затем практически на всей территории Казахстана с выносом теплых воздушных масс ожидается повышение температуры воздуха: в северной половине днем до 30... 35 тепла; в южной половине днем до 33... 38, в отдельных районах до 40 тепла. / meteonovosti.ru /



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