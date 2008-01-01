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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:56 Воскресенье, 5 августа

  В полдень температура воздуха составила около 27 градусов. В районе ВДНХ +27.3, а в московском аэропорту Внуково +25.6. В центре города, на Балчуге самая высокая температура, +28 градусов. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., что ниже нормы, относительная влажность воздуха от 43 до 48%. Западный и юго-западный ветер дует со средней скоростью 1-4 м/с, местами с порывами 8-12 м/с. Облачность увеличилась местами до 9 баллов. Кроме перистых облаков появились кучевые облака хорошей погоды. А также Cu med - кучевые облака немного больше развитые по вертикали, кроме того, еще наблюдаются слоисто-кучевые облака. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+25
Пн.
6 авг.
+26
Вт.
7 авг.
+23
Ср.
8 авг.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Басра		 -11
Беллинсгаузен

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Ногалес

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