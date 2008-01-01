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Новости погоды
Комфортный уикэнд на Кипре
ИА "Метеоновости" / 12:47 Воскресенье, 5 августа
В выходные воздух по-прежнему прогревался до +30,+33 градуса. Самая жаркая погода была в Фамагусте в Геситкале, +33 градуса.
При умеренном ветре жара ощущается на несколько градусов сильнее.
Но держится во второй половине дня лишь несколько часов.
Ночью по-прежнему сохраняется большой перепад температур: чуть больше +20 градусов на большей части территорий острова.
На Кипре продолжается курортный сезон. Время августовского отдыха не особо отличается от июльского - все та же жара и безоблачное небо. Купальный сезон комфортный. Совмещая пляжный сезон на Кипре с просмотром достопримечательностей, совершайте прогулки поутру или поздним вечером. А в горах Троодоса гулять можно и днем - там всегда прохладно, - советуют туроператоры! / meteonovosti.ru /
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