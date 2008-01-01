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Летние дожди с грозами в Восточной Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:03 Воскресенье, 5 августа



Циклон с серией атмосферных фронтов продвигается по Восточной Сибири и вызовет на большей части ее территории ливневые дожди с грозами.



5 августа на востоке Алтайского края, в Кемеровской области сильный дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с. В Туруханском муниципальном районе Красноярского края сильный дождь, гроза. В Бурятии ливневый дождь, гроза, ветер 15-20 м/с. Сильный дождь, гроза. Днем 5 августа и ночью 6 августа в Эвенкийском муниципальном районе и в южных районах Красноярского края, 5 и 6 августа в Хакасии и Иркутской области очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, ветер 14-19 м/с. В западной половине Забайкальского края сильный дождь тоже пройдет в воскресенье, 5 августа и в понедельник, 6 августа с грозой и ветром до 16 м/с.



Накануне, 4 августа сильные дожди отмечались в Хатанге (до 27 мм), в Иркутской области (до 17 мм). Сильный дождь с грозой в Хакасии, в районе с. Аскиз (до 39 мм), Забайкальском крае (Усть-Каренга, до 22 мм). / meteonovosti.ru /



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