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Холодная погода держится в Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:35 Воскресенье, 5 августа



Центральный месяц сезона, июль, не баловал для жителей Сибири теплой погодой. Средняя месячная температура воздуха оказалась ниже нормы на 1-2 градуса. В августе холодная погода не только сохранилась, но холод даже усилился. 3 и 4 августа средняя температура воздуха оказалась на 4-8 градусов ниже нормы, а очаг аномального холода сохранялся не только в центральных, но и в южных районах Сибири.



В условиях аномально холодной погоды не обошлось без рекордов. Они были установлены на юге Сибири. В Новосибирске под утро похолодало до +5,1, что стало новым суточным минимумом для 4 августа (предыдущий +6.3 существовал с 2002 года), в Кемерово очередной рекорд холода, +4.5 (предыдущий +5.5 тоже числится за 2002 годом), в Барнауле под утро температура понизилась до +6.2 градусов, оставив позади предыдущий рекорд в +7.6, удерживающийся с 1971 года, в Новокузнецке похолодало до +3.6, что на 3,4 градуса ниже рекорда 1977 года с показателем +7,0 градуса. В Красноярском крае, в с. Ванавара отмечены слабые заморозки, -0,4 градуса, тогда как в этот день заморозков еще никогда не было, минимальная температура за 1943 год считалась 0,9 градуса.



В ближайшие дни на юге Сибири температура приблизится к норме, а очаг холода сместится на Урал и северо-восток европейской территории. В воскресенье в южных областях Западной Сибири около 20 градусов, а на юго-востоке территории и до +30, в южных районах Восточной Сибири +23,+28. В понедельник ночная температура ожидается в центральных районах Красноярского края +7,+12 градусов, местами +1,+3 градуса, днем +17,+22 градуса. В горах южных районов до +1,+3 тепла, днем +10,+15 градусов. На юго-востоке Западной Сибири ночь еще будет холодной, +2,+8 градусов, при облачности до +14 градусов, днем +20,+26 градусов, в Томской области и на севере Кемеровской области +14,+19 градусов. / meteonovosti.ru /



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