|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:42 Воскресенье, 5 августа
Воскресное утро встретило москвичей жаркой погодой. Уже в 10 часов температура воздуха повсеместно превысила двадцатиградусную отметку и составила около 25 градусов. в районе ВДНХ +25.5, а в московском аэропорту Внуково +24.5. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., что ниже нормы, относительная влажность воздуха от 45 до 50%. Западный и юго-западный ветер дует со средней скоростью 1-4 м/с. Но на небе появились перистые облака, Возможно, это признак приближающегося атмосферного фронта. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.