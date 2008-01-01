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В Приморье прошли очень сильные дожди



ИА "Метеоновости" / 10:37 Воскресенье, 5 августа



Штормовое предупреждение с ливневыми дождями и местами сильным ветром было объявлено в Приморском крае на выходные дни 4 - 5 августа.



Атмосферные фронты активизировались именно над крайним югом Приморья. 4 августа и в ночь на 5 августа дожди были очень сильными. В Партизанске выпало 106 мм осадков, в районе поселка Преображение 82 мм.



В Анучино 74 мм, в п. Тимирязевский 71 мм, в Пограничном 64 мм. во Владивостоке 27 мм.



Однако такие дожди не вызвали нарушений в электроснабжении населенных пунктов, аэропорт и железная дорога работают в штатном режиме. Происшествий на социальных объектах не произошло.



В то же время дожди и туманное небо все-таки принесли долгожданную прохладу на территорию края, где до этого температура воздуха поднималась до +30 градусов, а 24 июля во Владивостоке был зарегистрирован многолетний рекорд - 30,9 градуса по Цельсию.



Фронтальные разделы отходят от Приморья на Японские острова. В первый рабочий день на будущей неделе в Приморском крае восстановится антициклональное влияние, но местами возможен небольшой дождь, днем 23..28 градусов. Дожди будут в крае и в дальнейшем, но не такие сильные, как в эти выходные, не более 15 мм за 12 часов. / meteonovosti.ru /



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