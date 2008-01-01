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Новости погоды

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Низовье Волги оказалось в июле самым теплым

ИА "Метеоновости" / 10:08 Воскресенье, 5 августа

  Июль текущего года остался позади и можно подвести итоги, каким он вошел в историю метеорологических наблюдений. На европейской территории самая высокая средняя месячная температура воздуха по традиции оказалась в Астрахани. Она составила +28.7 градусов при норме +25.2, то есть на три с половиной градуса выше нормы. Немного отстала от Астрахани Махачкала, где средняя за месяц температура составила +27.7, что на 2.9 градусов выше обычных значений.

Лидерство по теплу Астрахань удерживает и на всей территории России.

Холоднее всего в июле текущего года было соответственно в Заполярье. Гидрометеорологическая Обсерватория имени Е.К.Федорова зафиксировала среднюю температуру центрального месяца лета всего +1.4 градуса, что, кстати, в пределах нормы.

Наибольшее количество осадков в июле досталось Смоленску - 210 мм, что составляет более двух месячных норм (96 мм). Почти две нормы (196%) выпало в Белгороде.

А в якутском поселке Чокурдах за весь месяц набралось лишь 3 мм небесной влаги, что составляет 8% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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