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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:18 Воскресенье, 5 августа

  Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием атмосферного фронта с северо-запада. При переменной облачности, преимущественно во второй половине дня, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер западных румбов подует со скоростью 5-10 м/с, при грозе местами порывы до 15 м/с. В первой половине дня воздух в Москве прогреется до 25..27, в Московской области до 22..27 градусов. Атмосферное давление продолжит падать и в середине дня составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%. Среднесуточная температура воздуха останется выше нормы на 2-3 градуса.

Московская погода еще будет испытывать на прочность метеозависимых людей: сохранятся условия термического дискомфорта, обусловленные высокой температурой и низким содержанием кислорода в воздухе. Несмотря на то, что такая погода удерживается довольно длительный период, адаптироваться к ней очень сложно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхо-легочной системы, страдающим кислородной недостаточностью, при наличии симптомов хронической усталости и переутомления, нарушениях вегетативной нервной системы и механизмов термоадаптации. Плохо переносят такую погоду не только метеочувствительные, но и люди, не связывающие свое состояние с погодой. Многие собираются провести отпуск в других климатических регионах, и то, что смена климата оказывает выраженное положительное влияние на многие звенья организма, улучшает самочувствие, укрепляет нервную и сосудистую систему, повышает сопротивляемость к болезням и нагрузкам, не вызывает сомнений. Однако, метеочувствительным людям следует знать, что акклиматизация при смене климата может стать нагрузочной и способствовать обострению болезней или ухудшению состояния. Поэтому следует более тщательно выбирать место для отдыха, посоветоваться с врачом. / meteonovosti.ru /
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