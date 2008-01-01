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В Сибири постепенно потеплеет



ИА "Метеоновости" / 13:01 Суббота, 4 августа



Центральный месяц сезона, июль, не баловал для жителей Сибири теплой погодой. Средняя месячная температура воздуха оказалась ниже нормы на 1-2 градуса. В августе холодная погода не только сохранилась, но холод даже усилился. 3 августа средняя температура воздуха оказалась на 4-8 градусов ниже нормы, а очаг аномального холода охватил не только центральные, но и южные районы Сибири.



В условиях аномально холодной погоды не обошлось без рекордов. Они были установлены на юге Сибири. В Новосибирске под утро похолодало до +3.3, что стало новым суточным минимумом для 3 августа (предыдущий +7.6 существовал с 1983 года), в Кемерово новый рекорд +6.7 (предыдущий +6.8 в 1968 году), в Барнауле под утро температура понизилась до +5.7 градусов, оставив позади предыдущий рекорд в +6.9, удерживающийся с 1983 года, в Туре похолодало до +1.3, что на 0.1 градуса ниже рекорда 1932 года.



В ближайшие дни на юге Сибири температура приблизится к норме, а очаг холода сместится на Урал и северо-восток европейской территории. В воскресенье в южных областях Западной Сибири около 20 градусов, а на юго-востоке территории и до +30, в южных районах Восточной Сибири +23,+28. / meteonovosti.ru /



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