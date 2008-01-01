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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:27 Суббота, 4 августа

  Температура воздуха продолжает повышаться, и в полдень в большинстве районов она уже перешагнула отметку в +29 градусов. В районе Балчуга она составляет +29, на ВДНХ +29.2, в Тушино +29.3 градуса. При малооблачном небе осадков не отмечается. Ветер западной четверти дует со средней скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление немного понизилось, до 744 мм рт ст, относительная влажность воздуха уменьшилась до 38-48%. / meteonovosti.ru /
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Факт
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местное
+29
Вс.
5 авг.
+27
Пн.
6 авг.
+27
Вт.
7 авг.
+23
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+47
Абадан		 -2
Пунта-Аренас

некомфортное место: Когалым
комфортное место: Альбукерке

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