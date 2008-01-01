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Новости погоды

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На курортах Краснодарского края ливни и грозы

ИА "Метеоновости" / 12:07 Суббота, 4 августа

  В минувшие сутки южные районы России оказались под проливным дождем. Виной тому стал контрастный атмосферный фронт, протянувшийся по югу Краснодарского края, по Ставрополью и республикам Северного Кавказа. Именно в этих районах прошли сильные ливни. В Дагестане количество выпавших осадков составило 25 мм, в Ставропольском крае выпало до 75 мм, но самыми сильными дожди были на юге Черноморского побережья Краснодарского края.

Они прошли повсеместно от Туапсе до Сочи. В Туапсе выпало 43 мм, в Лазаревском 61 мм за час, в Сочи - 100 мм осадков.

Температура воздуха оставалась на 2 градуса выше нормы.

Сегодня сильные ливни с грозами в перечисленных выше районах сохранятся, не изменится и температурный фон. / meteonovosti.ru /
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