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Центр России - жара и дожди



ИА "Метеоновости" / 11:16 Суббота, 4 августа



В центральных областях Европейской России сохраняется жаркая погода. В минувшие сутки в большинстве областей, в том числе и в Московской, температура достигла тридцатиградусную отметку. В черноземных областях она повышалась до +31, а в Воронежской области до 32 градусов.



На фоне высоких температур в южной половине Центрального округа осадков не отмечалось, а в отдельных северных областях виной дождей стал атмосферный фронт, протянувшийся от циклона, кружившего над Кольским полуостровом.



В пятницу и в ночь на субботу сильный грозовой дождь прошел в Ивановской области, где выпало до 37 мм осадков и в Костромской области, здесь количество выпавших осадков составило 29 мм.



В воскресный день центр России окажется под влиянием атмосферных фронтов, а потому дожди кратковременного характера пройдут на большей части территории, местами они могут быть умеренными, сопровождаться грозами и усилением ветра. Температурный фон станет на пару градусов ниже. / meteonovosti.ru /



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