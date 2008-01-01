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Новости погоды

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Штормовая погода на севере Поволжья

ИА "Метеоновости" / 11:03 Суббота, 4 августа

  В минувшие сутки активный волновой циклон кружил над Пермским краем. Погода в последний день рабочей недели оказался крайне неблагоприятной. В крае шли сильные дожди, сопровождаемые грозой и сильным ветром. Местами выпало до 21 мм осадков, то есть треть месячной нормы. Пермь заливал сильный дождь, ветер рвал провода и валил деревья. Была парализована работа общественного транспорта. Аварийные бригады и коммунальные службы города работали в режиме повышенной готовности.

Непогода бушевала и на близлежащих территориях. В Кировской области сильный дождь пополнил копилку осадков на 19 мм, отмечалась гроза, ветер усиливался до 23 м/с. В Свердловской области в пятницу также сильный дождь (до 15 мм), гроза и порывы ветра до 24 м/с.

Сегодня циклон переместится на восток, в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, где ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, усиление ветра. / meteonovosti.ru /
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