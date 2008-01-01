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Новости погоды

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Ухудшение погоды в Приморье

ИА "Метеоновости" / 10:42 Суббота, 4 августа

  Активные фронтальные разделы, проходившие по Приморскому краю, вызвали резкое ухудшение погодных условий. В пятницу и в ночь на субботу в крае, в большинстве районов, за исключением юго-востока, прошли дожди, сопровождаемые грозой. На западе края они были очень сильные. Так, метеостанция, расположенная на железнодорожной станции Свиягино, зафиксировала 57 мм осадков.

Сегодня зона сильных дождей переместится в центральные части края, а в ночь на воскресенье сильные ливни ожидаются на юге Приморья (с количеством 30 мм и более за 1 час) и очень сильные дожди (с количеством 50 мм и более за 12 часов). При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.

По информации сайта Примпогода, на реках края ожидается формирование паводков высотой подъема уровня воды преимущественно на 0.6-1.0 м, на отдельных участках дорог с выходом воды из берегов. Возможны подтопления хозяйственных объектов в пониженных местах, сельхозугодий, создается угроза безопасности низководным мостам и дамбам. / meteonovosti.ru /
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