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ИА "Метеоновости" / 09:37 Суббота, 4 августа



Субботнее утро встретило москвичей ясным небом и жаркой погодой. Уже в 9 часов температура воздуха повсеместно превысила двадцатиградусную отметку и составила от 24 до 25 градусов. Самой высокой она была в центре города, в районе Балчуга +25.5, а ниже всего в московских аэропортах Внуково и Домодедово, +23.7. На опорной метеостанции Москвы в 9 часов было +24.9 градусов. Атмосферное давление 745 мм рт ст, что в пределах нормы, относительная влажность воздуха от 53 до 68%. Западный ветер дует со средней скоростью 1-5 м/с. / meteonovosti.ru /



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