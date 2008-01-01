Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
4 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тропические циклоны перевыполнили норму

ИА "Метеоновости" / 09:30 Суббота, 4 августа

  В настоящее время сразу три тропических циклона бороздят просторы Тихого океана. Самый активный из них "JONGDARI" вышел на китайский город Шанхай. Ранее циклон спровоцировал проблемы с транспортом и отключение электричества на территории Японии. Там пострадали 16 человек.

В Шанхай циклон принес сильный ветер, в двух аэропортах города отменен 151 рейс, закрыты 122 парка. Власти города эвакуировали более 130 тысяч человек. Ожидается, что влияние циклона будет ослабевать.

Еще один тропический циклон - "SHANSHAN", также кружит в западной половине Тихого океана и пока никому не угрожает.

Третий вихрь, получивший название "HECTOR" сформировался на востоке Тихого океана и пока также никому не угрожает, но есть вероятность, что он выйдет на Гавайские острова, что случается крайне редко.

За текущий сезон в Тихом океане уже 13 циклонов, при норме 9. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+25
Сб.
4 авг.
+29
Вс.
5 авг.
+27
Пн.
6 авг.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Даммам		 -1
Беллинсгаузен

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Висейлия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100