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Тропические циклоны перевыполнили норму



ИА "Метеоновости" / 09:30 Суббота, 4 августа



В настоящее время сразу три тропических циклона бороздят просторы Тихого океана. Самый активный из них "JONGDARI" вышел на китайский город Шанхай. Ранее циклон спровоцировал проблемы с транспортом и отключение электричества на территории Японии. Там пострадали 16 человек.



В Шанхай циклон принес сильный ветер, в двух аэропортах города отменен 151 рейс, закрыты 122 парка. Власти города эвакуировали более 130 тысяч человек. Ожидается, что влияние циклона будет ослабевать.



Еще один тропический циклон - "SHANSHAN", также кружит в западной половине Тихого океана и пока никому не угрожает.



Третий вихрь, получивший название "HECTOR" сформировался на востоке Тихого океана и пока также никому не угрожает, но есть вероятность, что он выйдет на Гавайские острова, что случается крайне редко.



За текущий сезон в Тихом океане уже 13 циклонов, при норме 9. / meteonovosti.ru /



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