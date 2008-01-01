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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:14 Суббота, 4 августа



Во второй половине дня, под влиянием ложбины циклона с севера, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В первой половине дня воздух прогреется до 27..29 градусов в Москве, а в Московской области до 24..29 градусов. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и будет чуть ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 50%.



Вероятность появления метеопатических реакций и симптомов недомогания у людей, страдающих нарушениями сердечной деятельности, легочной недостаточностью, неустойчивыми сосудистыми реакциями сохраняется.



В эпоху урбанизации, в условиях больших мегаполисов, люди стали большую часть жизни проводить в помещении, они изолированы от внешних климатических факторов и чаще находятся в комфортных и субкомфортных условиях микроклимата помещений, что резко снижает приспособительные реакции к постоянно меняющимся погодным параметрам, и ослабевают механизмы терморегуляции. Поэтому, отмечено, что погода все чаще становится причиной развития обострений и ухудшений самочувствия, особенно у городских жителей. Оказывая прямое или косвенное влияние, погода сказывается на состоянии чаще всего людей с заболеваниями сердца и сосудов, обострения и ухудшения при резких колебаниях метеорологических факторов развиваются при нарушениях обменных процессов, кислородной недостаточности, заболеваниях суставов и органов дыхания.



Рекомендации несложные и их выполнение снижает риск неблагоприятных реакций - это прежде всего контроль артериального давления, своевременный прием лекарств, не перегружать организм тяжелыми физическими нагрузками, которые в жару и погодной гипоксии переносятся гораздо тяжелее. Лето - самый благотворный природный лекарь, и не следует упускать возможность совершать терренкуры на воздухе, которые улучшают сердечную деятельность, и положительно влияют на нервную систему. / meteonovosti.ru /



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