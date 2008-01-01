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Новости погоды

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Август на северо-западе начался с температурных рекордов

ИА "Метеоновости" / 14:08 Пятница, 3 августа

  Жаркая погода, установившаяся со второй декады июля в северо-западных областях европейской территории, продолжается и по сегодняшний день. Аномально теплая погода обязана бесконечной цепочке антициклонов, поднимающихся с юга.

В первые августовские дни среднесуточная температура на северо-западе превысила норму на 6-8 градусов. А дневная температура вновь установила новые рекорды. В Петрозаводске она повысилась до +30.5 градусов, предыдущий рекорд в +28.7 остался в 2003 году. Таких же значений достигла температура и в городе Кемь-Порт, что также стало рекордом для 2 августа. В карельском городе Калевала зарегистрировано +30.8 (предыдущий рекорд в +29.4 отмечен в 1963 году). В Выборге максимальная температура не дотянула до тридцатиградусной отметки, остановившись у значения +28.2, но и это рекорд для 2 августа (предыдущий отмечался в 1980 году и составил +27.5 градусов). / meteonovosti.ru /
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