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Аномально холодная погода в Сибири сохраняется



ИА "Метеоновости" / 12:56 Пятница, 3 августа



Центральный месяц сезона, июль, не баловал для жителей Сибири теплой погодой. Средняя месячная температура воздуха оказалась ниже нормы на 1-2 градуса. В августе холодная погода не только сохранилась, но холод даже усилился. 2 августа средняя температура воздуха оказалась на 4-10 градусов ниже нормы, а очаг аномального холода сформировался над центральными районами.



В условиях аномально холодной погоды не обошлось без рекордов. В Ханты-Мансийске под утро температура понизилась до +4.5 градусов, оставив позади предыдущий рекорд в +5.3, удерживающийся с 1980 года. В Туруханске температура понизилась до +0.5, что на 0.3 градуса ниже рекорда 1968 года. В Салехарде температура перешагнула нулевую отметку в сторону отрицательных значений, остановившись у -0.7 градусов и предыдущий рекорд в +2 градуса остался в 1980 году.



Холодная погода в большинстве районов Сибири сохранится вплоть до середины месяца. / meteonovosti.ru /



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