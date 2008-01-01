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Новости погоды

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Аномально холодная погода в Сибири сохраняется

ИА "Метеоновости" / 12:56 Пятница, 3 августа

  Центральный месяц сезона, июль, не баловал для жителей Сибири теплой погодой. Средняя месячная температура воздуха оказалась ниже нормы на 1-2 градуса. В августе холодная погода не только сохранилась, но холод даже усилился. 2 августа средняя температура воздуха оказалась на 4-10 градусов ниже нормы, а очаг аномального холода сформировался над центральными районами.

В условиях аномально холодной погоды не обошлось без рекордов. В Ханты-Мансийске под утро температура понизилась до +4.5 градусов, оставив позади предыдущий рекорд в +5.3, удерживающийся с 1980 года. В Туруханске температура понизилась до +0.5, что на 0.3 градуса ниже рекорда 1968 года. В Салехарде температура перешагнула нулевую отметку в сторону отрицательных значений, остановившись у -0.7 градусов и предыдущий рекорд в +2 градуса остался в 1980 году.

Холодная погода в большинстве районов Сибири сохранится вплоть до середины месяца. / meteonovosti.ru /
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