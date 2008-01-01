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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:34 Пятница, 3 августа



В 12 часов в Москве солнечная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 27..28 градусов, Северном 27..29 градусов, Северо-восточном 27..28 градусов, Восточном 27..28 градусов, Юго-восточном 27..28 градусов, Южном 27..28 градусов, Юго-западном 27..28 градусов, Западном 26..28 градусов, Северо-западном 27..28 градусов.



В Зеленограде небольшая облачность температура воздуха 26 градусов, на территории Новой Москвы небольшая облачность температура воздуха 26..29 градусов. / meteonovosti.ru /



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